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LGS başvuru süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019’dayapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00’ye kadar uzatıldı.Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden, ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019’da
yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden, ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, LGS kapsamında 1 Haziran’da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapabileceği duyuruldu.

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