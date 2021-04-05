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LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı | LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

05.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da uygulanacak olan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) başvuru kılavuzu yayımlandı. LGS başvuruları, 5-14 Nisan 2021 arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik LGS başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan ve e-okul sisteminde kayıtlı olan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek.

LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı | LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kılavuzda kontenjanları ve listesi verilen merkezî sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS kapsamı içinde 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak LGS başvurularını yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerekmeyecek.

Başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmazken formu doldurarak başvuru yapan öğrenciler sınava katılmak ile yükümlü olacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS BAŞVURU KILAVUZU

LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı | LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

SINAVDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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