LGS başvuru tarihleri ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı | LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kılavuzda kontenjanları ve listesi verilen merkezî sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS kapsamı içinde 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak LGS başvurularını yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerekmeyecek.

Başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmazken formu doldurarak başvuru yapan öğrenciler sınava katılmak ile yükümlü olacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.