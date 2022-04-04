LGS başvuru ücreti ne kadar kaç lira? LGS başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

LGS başvuru ücreti günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Her yıl gerçekleştirilen ve tüm 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı LGS’nin 2022 detayları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde 2022 LGS sınavına dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Mahmut Özer, LGS sınavının 5 Haziran 2022’de gerçekleştirileceğini, birinci oturumun 09.30’da, ikinci oturumunda 11.30’da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şimdi ise LGS sınav ücretinin ne kadar ve hangi bankalara yatırılacağı araştırılmaya başlandı. LGS sınav ücreti ve dahası haberimizde yer alıyor...
Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, LGS sınavı ve ücreti ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı; ‘’Merkezi sınav başvuruları, yurtdışında E-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler hariç, bütün 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilecektir. LGS başvuruları Bakanlık tarafından gerçekleştirileceği için öğrenciler sınav için ayrıca bir başvuruda bulunmayacak ve işlem yapmayacaklar. Başvurular tamamen ücretsiz olacaktır.’’
LGS başvuru ücretlerini yatırabileceğiniz bankalar;
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Okuyucu Yorumları 0 yorum