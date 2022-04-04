LGS başvuru ücreti ne kadar kaç lira? LGS başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

LGS başvuru ücreti günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Her yıl gerçekleştirilen ve tüm 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı LGS’nin 2022 detayları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde 2022 LGS sınavına dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Mahmut Özer, LGS sınavının 5 Haziran 2022’de gerçekleştirileceğini, birinci oturumun 09.30’da, ikinci oturumunda 11.30’da gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şimdi ise LGS sınav ücretinin ne kadar ve hangi bankalara yatırılacağı araştırılmaya başlandı. LGS sınav ücreti ve dahası haberimizde yer alıyor...

LGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ LİRA?

Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, LGS sınavı ve ücreti ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı; ‘’Merkezi sınav başvuruları, yurtdışında E-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler hariç, bütün 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirilecektir. LGS başvuruları Bakanlık tarafından gerçekleştirileceği için öğrenciler sınav için ayrıca bir başvuruda bulunmayacak ve işlem yapmayacaklar. Başvurular tamamen ücretsiz olacaktır.’’

LGS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATACAK?

LGS başvuru ücretlerini yatırabileceğiniz bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)