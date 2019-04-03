LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu açıklandı. Kılavuzda, listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav ile ilgili usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugün itibarıyla başlatıldı. Başvurular, 14 Nisan'a kadar sürecek.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Türkiye saatiyle birinci oturum 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.