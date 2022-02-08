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LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

08.02.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sınavı'nın kısaltması olan LGS başvurusunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Ortaokul öğrencilerinin liseye geçmesi için girmesi gereken LGS'nin ne zaman düzenleneceği, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Peki LGS başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru detayları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS'nin detayları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ortaokul öğrencileri geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu yıl da, LGS'ye haziran ayında girecek. Peki iyi bir liseyi kazanmak için girilmesi gereken LGS'nin başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvuruları belli oldu mu? İşte detaylar...

LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ortaokul öğrencilerinin süratle hazırlandığı LGS hakkında detaylar araştırma konusu oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS tarihi açıklandı. Bakan Özer, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'nin 5 Haziran 2022'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS başvuru tarihine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Başvurulara ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında, LGS başvurularının 2022 Nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

2022 LGS KONULARI NELER?

  1. Sınıf LGS Türkçe konuları şu şekildedir:
  • Cümlede Anlam
  • Sözcükte Anlam
  • Ses Bilgisi
  • Parçada Anlam
  • Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
  • Fiilimsiler
  • Cümlenin Öğeleri
  • Cümle Vurgusu
  • Fiilde Çatı
  • Yazı Türleri
  • Anlatım Bozukluğu
  • Cümle Çeşitleri
  • Söz Sanatları
  1. Sınıf LGS Matematik konuları şu şekildedir:
  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü ifadeler
  • Kara köklü ifadeler
  • Veri Analizi
  • Olasılık
  • Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
  • Doğrusal Denklemler
  • Eşitliksiz
  • Üçgenler
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Geometrik Cisimler
  1. Sınıf LGS İnkılap konuları şu şekildedir:
  • Bir Kahraman Doğuyor
  • Milli Uyanış: Bağımsızlık
  • Yolunda Atılan Adımlar
  • Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Demokratikleşme
  • Atatürk Dönemi
  • Türk Dış Politika
  • Atatürk’ ün Ölümü ve Sonrası
  1. Sınıf LGS Fen konuları şu şekildedir:
  • Mevsimler ve İklim
  • Genetik Kod ve DNA
  • Basınç
  • Madde ve Endüstri
  • Basit Makineler
  • Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
  • Elektrik Enerjisi ve Yükleri

2022 LGS İngilizce konuları şu şekildedir:

  • Friendship
  • Teen Life
  • İn the Kitchen
  • On the Phone
  • The Internet
  • Adventures
  • Tourism
  • Chores
  • Science
  • Natural Forces

2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları şu şekildedir:

  • Kader İnancı
  • Zekat ve Sadaka
  • Din ve Hayat
  • Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
  • Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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