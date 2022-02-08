LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS ne zaman, hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS'nin detayları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ortaokul öğrencileri geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu yıl da, LGS'ye haziran ayında girecek. Peki iyi bir liseyi kazanmak için girilmesi gereken LGS'nin başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvuruları belli oldu mu? İşte detaylar...

LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ortaokul öğrencilerinin süratle hazırlandığı LGS hakkında detaylar araştırma konusu oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS tarihi açıklandı. Bakan Özer, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'nin 5 Haziran 2022'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS başvuru tarihine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Başvurulara ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında, LGS başvurularının 2022 Nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

2022 LGS KONULARI NELER?

Sınıf LGS Türkçe konuları şu şekildedir:

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Parçada Anlam

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Vurgusu

Fiilde Çatı

Yazı Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümle Çeşitleri

Söz Sanatları

Sınıf LGS Matematik konuları şu şekildedir:

Çarpanlar ve Katlar

Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Veri Analizi

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Doğrusal Denklemler

Eşitliksiz

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

Sınıf LGS İnkılap konuları şu şekildedir:

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık

Yolunda Atılan Adımlar

Ya İstiklal Ya Ölüm

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme

Atatürk Dönemi

Türk Dış Politika

Atatürk’ ün Ölümü ve Sonrası

Sınıf LGS Fen konuları şu şekildedir:

Mevsimler ve İklim

Genetik Kod ve DNA

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

2022 LGS İngilizce konuları şu şekildedir:

Friendship

Teen Life

İn the Kitchen

On the Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları şu şekildedir: