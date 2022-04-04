LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere geçiş sınavına girecek olan öğrenciler ile velileri tarafından yapılan araştırmalar sonrası günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Sınava ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 Liselere Giriş Sınavı başvuruları 4 Nisan Pazartesi günü ila 14 Nisan Perşembe günü arasında alınacak. Başvuruların başlamasının öncesinde LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınava ilişkin yaptığı açıklamada başvuruların 4-14 Nisan tarihleri arasından Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirileceğini ve otomatik başvuru işlemi ile tüm öğrencilerin başvurularının tamamlanacağını ifade etti.

Ayrıca, yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise LGS başvuru tarihleri süresi içerisinde yayımlanan kılavuzda yer alan formu doldurarak başvurularını tamamlayabilecek.

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alacak.

2022 LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 LGS başvuru 4 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. LGS başvuruları için son gün 14 Nisan Perşembe olarak duyuruldu.

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

İşte LGS kılavuzu:

https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/03/Kilavuz/Sinavla_Ogrenci_Alacak_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav_Basvuru_Uygulama_Kilavuzu_2022.pdf

