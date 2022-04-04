HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı?

LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı?

04.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Liselere geçiş sınavına girecek olan öğrenciler ile velileri tarafından merak konusu oldu. LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Sınava ilişkin merak edilenleri sizler için derledik...

LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı?

LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere geçiş sınavına girecek olan öğrenciler ile velileri tarafından yapılan araştırmalar sonrası günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Sınava ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. LGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS başvuruları başladı mı? Başvuru kılavuzu 2022 yayınlandı mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 Liselere Giriş Sınavı başvuruları 4 Nisan Pazartesi günü ila 14 Nisan Perşembe günü arasında alınacak. Başvuruların başlamasının öncesinde LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınava ilişkin yaptığı açıklamada başvuruların 4-14 Nisan tarihleri arasından Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirileceğini ve otomatik başvuru işlemi ile tüm öğrencilerin başvurularının tamamlanacağını ifade etti.

Ayrıca, yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise LGS başvuru tarihleri süresi içerisinde yayımlanan kılavuzda yer alan formu doldurarak başvurularını tamamlayabilecek.

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alacak.

2022 LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 LGS başvuru 4 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. LGS başvuruları için son gün 14 Nisan Perşembe olarak duyuruldu.

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

İşte LGS kılavuzu:

https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/03/Kilavuz/Sinavla_Ogrenci_Alacak_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav_Basvuru_Uygulama_Kilavuzu_2022.pdf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS başvurusu kaç TL?LGS başvurusu kaç TL?
Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçtiGörüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçti
Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtıTrajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

10 TL ile 500 bin TL kazandı!

10 TL ile 500 bin TL kazandı!

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.