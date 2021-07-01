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LGS birincisi Alper Yıldırım: Son güne kadar çalışmayı bırakmadım

01.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yaşayan Alperen Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başardı. Yıldırım, sınava gireceği güne kadar ders çalıştığını söyledi.

LGS birincisi Alper Yıldırım: Son güne kadar çalışmayı bırakmadım

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınavda 36 ilden 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Malatya'da ortaokul öğrencisi Alperen Yıldırım da tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Eğitimci anne ve babanın çocuğu olan Yıldırım, başarısının sırrını düzenli ders çalışmak olarak açıkladı.

"BAŞARIMIN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİNCİSİ AİLEMSE, İKİNCİSİ ÖĞRETMENLERİM"

LGS Türkiye birincisi Alperen Yıldırım, başarısının sırrının bol kitap okumak ve düzenli soru çözmek olduğunu belirterek, “Sınava Ağustos’un sonuna doğru çalışmaya başladım ve sınavın nerdeyse son gününe kadar çalışmayı bırakmadım. Çok soru çözmekten çok düzenli soru çözerek yine unutmaya yüz tutmuş bilgilerimi aklımda tutmaya çalışarak, gerektiği kadar çalıştım ve başarı nasip oldu. Günlük 200- 250 soru en az çözüyordum. Bu da konuları pekiştirmemde bana çok yardımcı oldu. Kitap okumak paragrafları anlamam da özellikle Türkçede çok yardımcı oldu bana. Haftada en az 3- 4 tane ortalama kalınlıkta kitapları bitiriyorum. Daha çok ortaokulda kitap okuma sevdası bende alevlendi. Ortaokulda gerçekten teneffüslerimi kitap okumaya ayırıyordum. 10 dakikalık teneffüsün 5 dakikasında kitap okuyordum, 5 dakikasında ihtiyaçlarımı gideriyordum. Öğretmenlerimiz çok yardımcı oldular ve bize çok destek verdiler. Her çalışmamızı özellikle birinci elden takip ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Başarımızın temel taşlarından birincisi ailemse ikincisi öğretmenlerim” dedi.

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"İLKOKUL 1'DEN BERİ HEP DÜZENLİ ÇALIŞTI"

Alperen Yıldırım’ın babası edebiyat öğretmeni Bilal Yıldırım, çocuğunun sınav gününe kadar tempolu ve düzenli çalıştığını ifaden ederek, “Başarısının sırrını tek bir yerle kodlamak zor olur ama öncelikle içinde bulunduğu camianın çok büyük bir etkisi oldu. Okuluna, yönetimine, öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İlkokul birden beri hep düzenli çalıştı. Son sınıfta bu düzenini daha düzenli hale getirerek daha baskılı, biraz daha tempolu çalışarak hedefine ulaşmış oldu. Hem kendisinin emeği hem de okulda hem de okuldaki öğretmen arkadaşlarımızın emekleri onu buraya getirmiş oldu” şeklinde konuştu.

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Alperen Yıldırım’ın annesi matematik öğretmeni Tuğba Yıldırım, çocuğunun kitap okumayı sevdiğini ve küçük yaşlardan itibaren düzenli ders çalışmayı başardığını belirterek, “Alperen, çalıştı, çabaladı yani emeğinin büyük bir kısmı kendisine ait ama onun dışında kendisi tek bir etken değil. Kendisi başta olmak üzere okulu, öğretmenleri, eşim ve ben de kendisine çok destek olduk bu süreçte. Emeklerimizi de boşa çıkarmadı. Burada kendisine teşekkür ediyorum. Oğlum birinci sınıftan itibaren gerçekten tertipli, düzenli ve sürekli çalıştı. Çok fazla kitap okuyor. Kitap okumayı seviyor. Bunu bir görev gibi değil de gerçekten severek bir hobi gibi yapıyor. Bunun etkisinin çok olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bunun dışında çok fazla ders çalışmadı. Bu şu demek değil böyle önemli bir sınavda çok ders çalışmak gece, gündüz saatlerce çalışmak başarıyı getirmiyor. Ben bunu bire bir gözlemledim kendisinde. Düzenli, nitelikli çalıştı. Nitelikli soru çözdü. Yeteri kadar çalıştı” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya LGS Liselere Geçiş Sınavı
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