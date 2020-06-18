LGS böyle olacak! Görüntüler paylaşıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu sene sınava girecek olan öğrencilerin hepsini, doğrudan e-okul üzerinden başvuru yapmış olarak kabul ediklerini belirterek, “Bizler İstanbul’daki 281 bin öğrencimizin sınava girmek isteyeceğini varsayarak girişlerini otomatik olarak bakanlığımız tarafından yapılmasını sağladık. Bu sebeple öğrenciler sınav günü giriş belgelerini masaların üzerinde bulabilecekler. Yine bu sene 15 yaşını dolduran öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekliliği şartı aranmayacak” dedi.

“Olabildiği kadar sınav merkezlerimizde hareketliliğin ve yoğunluğun azalmasını istiyoruz" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Zaten öğrencilerin sınav merkezleri öğrenim gördükleri okullar olarak belirlendi. Tabii birçok gerekçeyle evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz oluyor. Bu çerçevede velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde tabii ki de öğrencilerimizi okullarına getirebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerin maskeli olarak okula gelmeleri de önemli bir unsur. Bizler zaten okul binaların girişinde gerekli önlemler aldık. Girişlerde maske olacak. Ayrıca her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak. Öğretmenlerimiz sınav evraklarını dağıtım işlemlerini yaparken mutlaka eldiven takacaklar. Ve öğretmenlerimiz sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Öğrenciler ise sınav başladıktan sonra eğer isterlerse maskelerini çıkartabilecekler. İlk oturum sonrası öğrenciler masalarından kalkmadan önce maskelerini takacaklar. Yine bu oturum arasında öğrencilerimiz için bahçede rehber öğretmenleri ve yedek gözetmen bulunacak.”