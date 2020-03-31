LGS’de hangi konular belli oldu: İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf müfredatı

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısı koronavirüs önemleri nedeniyle uzaktan eğitim ile devam ediyor. Bu yüzden bu sene LGS’ye girecek öğrenciler sınavda çıkacak konular ile ilgili merak içindeydiler. MEB yaptığı son dakika duyurusu ile LGS’de hangi konular çıkacak açıkladı. İşte LGS konuları...
LGS KONULARI
MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:
LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI
- Fiilimsiler
- Sözcükte Anlam
- Söz Gruplarında Anlam
- Deyimler ve Atasözleri
- Cümlenin Öğeleri
- Söz Sanatları
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Cümlede Anlam
- Metin Türleri
- Cümle Türleri
LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI
- Çarpanlar ve Katlar
- Üslü İfadeler
- Kareköklü İfadeler
- Veri Analizi
- Olasılık
- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ KONULARI
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Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
- Mevsimlerin Oluşumu
- İklim ve Hava Hareketleri
- DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
- DNA ve Genetik Kod
- Kalıtım
- Mutasyon ve Modifikasyon
- Adaptasyon (Çevreye Uyum)
- Biyoteknoloji
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Basınç / Fiziksel Olaylar
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Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
- Periyodik Sistem
- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
- Kimyasal Tepkimeler
- Asitler ve Bazlar
- Maddenin Isı ile Etkileşimi
- Türkiye’de Kimya Endüstrisi
LGS İNKILAP TARİHİ SORULARININ KONULARI
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar)
LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI
- Kader İnancı
- Kader ve Kaza İnancı
- İnsanın İradesi ve Kader
- Kaderle İlgili Kavramlar
- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
- Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
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Zekat ve Sadaka
- İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
- Zekât ve Sadaka İbadeti
- Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
- Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
- Din ve Hayat
- Din, Birey ve Toplum
- Dinin Temel Gayesi
LGS İNGİLİZCE SORULARININ KONULARI
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