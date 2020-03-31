LGS’de hangi konular belli oldu: İşte LGS'de çıkacak 8. sınıf müfredatı

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısı koronavirüs önemleri nedeniyle uzaktan eğitim ile devam ediyor. Bu yüzden bu sene LGS’ye girecek öğrenciler sınavda çıkacak konular ile ilgili merak içindeydiler. MEB yaptığı son dakika duyurusu ile LGS’de hangi konular çıkacak açıkladı. İşte LGS konuları...

LGS KONULARI

MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:

LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam

Söz Gruplarında Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Metin Türleri

Cümle Türleri

LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Olasılık

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ KONULARI

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Mevsimlerin Oluşumu İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam DNA ve Genetik Kod Kalıtım Mutasyon ve Modifikasyon Adaptasyon (Çevreye Uyum) Biyoteknoloji

Basınç / Fiziksel Olaylar Basınç

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Periyodik Sistem Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Kimyasal Tepkimeler Asitler ve Bazlar Maddenin Isı ile Etkileşimi Türkiye’de Kimya Endüstrisi LGS İNKILAP TARİHİ SORULARININ KONULARI Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar) LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI Kader İnancı Kader ve Kaza İnancı İnsanın İradesi ve Kader Kaderle İlgili Kavramlar Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

Zekat ve Sadaka İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Zekât ve Sadaka İbadeti Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.) Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din ve Hayat Din, Birey ve Toplum Dinin Temel Gayesi



LGS İNGİLİZCE SORULARININ KONULARI