LGS yaklaşıyor. Yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerin gözü 6 Haziran Pazar'a çevrildi. LGS'ye ilişkin en çok merak edilen konular arasında, sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup olmadığı yer alıyor. "LGS'de maske takmak zorunlu mu?" , "Sınavda maskeyi çıkarabilir miyiz?" soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu sorulara yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

LGS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? SINAVDA MASKEYİ ÇIKARABİLİR MİYİZ?

Katıldığı canlı yayında sınava dair açıklama yapan Bakan Selçuk maske takmanın zorunlu olduğunu ve öğrencilerin ara sıra gözetim altında maskelerini çıkarabileceğini ifade etti.

Birinci oturum 6 Haziran Pazar 09.30'da gerçekleşecek. İkinci oturum saati ise 11.30 olarak belirlendi. Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin bu yıl da LGS'ye kendi okullarında gireceği ifade edildi. Her iki oturumda da öğrencilere cevaplamaları için 90 soru sorulacak ve 155 dakika verilecek.

Öğrencilerin sınav gününde 09.00'da okulda olması, sınav giriş belgesinin yanında olması ve fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin yanlarında olması gerektiği Bakan Selçuk tarafından vurgulandı. Çocuklarına destek olmak için sınav günü okula gelen velilerin ise okulun bahçesinde beklemesinin yasak olduğu kaydedildi. Velilerin virüs nedeniyle, yoğunluk oluşturmaması açısından dışarıda beklemeleri gerekecek.