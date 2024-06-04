LGS'de tartışma yaratan soru! AK Parti'nin sloganının kullanılmasına tepki: Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelindi

Tüm Türkiye’deki 8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkçe bölümünde yer alan bir soru bazı eğitimcilerin tepkisini çekti. Soruda yer alan “Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen ‘Türkiye Yüzyılının’ temel dayanak noktasıdır." ifadesinde AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' sloganının yer alması tartışmalara neden oldu.

"CUMHURİYETİ YOK SAYAN..."

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bu tür soruların, öğrencileri belirli bir siyasi görüşe yönlendirme riski taşıdığını belirterek, “Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelinerek sanki barış ve huzur fikri Anadolu kültürüne özgüymüş gibi bir algı yaratılmak istenmekte, AK Parti’nin siyasi sloganı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ kullanılarak da eğitim, ideolojik bir araç olarak kullanılmak istenmektedir. Bu soru, Cumhuriyeti yok sayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin zihinsel arka planının ürünüdür. MEB’in, siyasi ideolojilerden bağımsız, objektif ve tarafsız bir şekilde eğitim vermesi esastır” diye konuştu.

"KAMU HİZMETİNİN DOĞASINA UYGUN DEĞİL"

Milli Eğitim Bakanı'nın bir kamu yöneticisi olduğunu ve kamusal hizmeti yerine getirmesi gerektiğini anımsatan eğitimci Özgür Bozdoğan ise “Siz kamusal hizmeti siyasi partinin bakış açısıyla yerine getirmeye kalkarsanız, bu bütün toplum açısından kabul görmez. ‘Türkiye Yüzyılı’ bir siyasi partinin ifadesi. Siz bunu bir kamu kurumunun temel yaklaşımı olarak ortaya koyar ve bunu yaygınlaştırmak için LGS’de soru haline getirirseniz bu, kamu hizmetinin doğasına uygun olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMA YARATAN O SORU

Anadolu kültürü, tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı’nın temel dayanak noktasıdır. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlamına göre olumlu cümledir.

B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir.

C) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

D) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir.

Sorunun cevabı C’dir.

BAKAN TEKİN’DEN ‘SLOGAN’ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere yanıt vererek bunları “saygı sınırının dışında” olarak değerlendirdi.

Tekin, müfredata itiraz edenler için “Neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi? Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi, neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda da ‘Türkiye Yüzyılı’ kavramı bir AK Parti sloganı. Evet. Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim, demokratik kültür bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.







