İyi bir eğitim hayatı için en önemli sınavlardan biri olan LGS, 5 Haziran sabah saatlerinde başladı. Öğrencilere ilk oturumda sözel, ikinci oturumda sayısal sorular yöneltildi. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI YAYIMLANDI MI?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, öğrencilere 09.30'da başlayan ilk oturumda soruldu. Yanıtlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Soruların ve cevapların, MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

