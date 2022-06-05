Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavı toplamda 155 dakika sürdü. Dönem boyu derslerine çalışan öğrenciler, sınavda iyi bir derece yapmak için ter döktü. Peki LGS Fen Bilimleri soruları açıklandı mı? LGS Fen Bilimleri cevap anahtarı yayımlandı mı?

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal kısmında yer alan Fen Bilimleri soruları öğrencilere ikinci oturumda yöneltildi. Sınavın ilk oturumunda ise öğrenciler, sözel soruları cevaplandırdı.

Doğru yanlışlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Fen Bilimleri sorularını ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. LGS Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarları için gözler MEB'e çevrildi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

