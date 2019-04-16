LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, LGS ne zaman yapılacak?

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Eşitlik devam ettiği taktirde 8,7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

GİRİŞ BELGELERİ, 22 MAYIS'TA

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

TARİHİ LİSELER LİSTEDE

Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınav ile öğrenci yerleştirilecek. Bu liseler arasındaki bazı meslek liselerinin sadece belirlenen dal ve alanlarına öğrenci yerleştirilmesi yapılacak.

Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu.



