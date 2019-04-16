HABER

LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, LGS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları 14 Nisan'da sona erdi. 1 Haziran'da yapılacak sınav için giriş belgeleri ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. LGS hakkında bilmeniz gereken her şey...

LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, LGS ne zaman yapılacak?

LGS başvuruları 14 Nisan’da sona erdi.

Sınav 1 Haziran’da yapılacak, sınava giriş belgeleri ise 22 Mayıs’ta açıklanacak.
Sınav sonuçları 24 Haziran’da ilan edilecek.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Öğrenciler sadece LGS’den aldıkları puanla yerleşecek. Merkezi yerleştirme puanına okul başarı puanı eklenmeyecek.
Eşit puan alan öğrencilerin okul başarısı yerleştirmede belirleyici olacak.

Eşitlik devam ettiği taktirde 8,7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanına, okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılacak.

SAYISAL ALAN TESTİNİN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

GİRİŞ BELGELERİ, 22 MAYIS'TA

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

TARİHİ LİSELER LİSTEDE

Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınav ile öğrenci yerleştirilecek. Bu liseler arasındaki bazı meslek liselerinin sadece belirlenen dal ve alanlarına öğrenci yerleştirilmesi yapılacak.

Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Çocuk işçilere, müzikle dikkat çekeceklerÇocuk işçilere, müzikle dikkat çekecekler
İnşaat sektörü 'Civil Engage 2019’da buluşacakİnşaat sektörü 'Civil Engage 2019’da buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS lgs sınavı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce adaya KPSS müjdesi!

Binlerce adaya KPSS müjdesi!

Hak Kazananlar belli oldu!

Hak Kazananlar belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AÖF soru cevapları yayımlandı! 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman? İşte soru ve cevap anahtarı…

AÖF soru cevapları yayımlandı!

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS başvuruları uzatıldı

MEB duyurdu! Başvuru süresi uzatıldı

2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.