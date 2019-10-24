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LGS için ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı - Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden erişilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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LGS meb Milli eğitim Bakanlığı

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