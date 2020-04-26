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LGS için online deneme sınavları devam ediyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ‘Simurg Yaygın Eğitim’ sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

LGS için online deneme sınavları devam ediyor

Hem liselere giriş sınavı, hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda LGS (Liselere Geçiş Sınavı) online deneme sınavının ikincisi 25 Nisan Cumartesi günü yapıldı. İlçe dışından da 8. Sınıf öğrencilerin katılabildiği, 10.00 – 17.00 saatleri arasında düzenlen sınavda 50’si sözel, 40’ı sayısal olmak üzere toplam 90 soru soruldu.

Öğrencilerin seviyelerini belirleyerek, kendi durumlarını tespit etme imkanı buldukları LGS, 155 dakika sürerken, ilk sınavda olduğu gibi öğrenciler ikinci sınava da ilgi gösterdi.

Lise son öğrencileri için düzenlenen TYT (Temel Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı’nın 2.’si 2 Mayıs Cumartesi 10.00 – 17.00, AYT (Alan Yeterlilik Testi) Deneme Sınavı’nın 2.’si ise 3 Mayıs Pazar günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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LGS LGS online deneme sınavları

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