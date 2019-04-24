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LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

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LGS meb Milli eğitim Bakanlığı

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