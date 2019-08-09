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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.

Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli eğitim Bakanlığı yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları

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