Liselere Geçiş Sistemi sınavının kısaltması olan LGS, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılım göstermesiyle 5 Haziran'da başladı. Sınavda İnkılap Tarihi sorularının neler olduğu ve cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. Peki LGS İnkılap Tarihi soruları yayımlandı mı? LGS İnkılap Tarihi cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

LGS İNKILAP TARİHİ SORULARI

Öğrenciler LGS'yi iki oturum şeklinde tamamlayacak. İlk oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı.

LGS'de İnkılap Tarihi dersinden öğrencilere sorular yöneltildi. Sınavda sorulan soruların ve cevap anahtarlarının, sınavın ardından MEB tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

