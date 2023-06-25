LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB Anadolu, Fen, İmam Hatip İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul lise taban puanları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 4 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonrası sonuçlar 23 Haziran'da öğrencilerin erişimine açılı. Öte yandan MEB, LGS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu ve Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacaklarını belirtti. Anadolu, Fen ve İmam Hatip Liseleri için araştırma yapanlar İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri konu başlığını araştırıyor. İşte 2023 İstanbul lise taban puanları ile ilgili detaylar...

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul lise taban puanları 2023, 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan tercih kılavuzu sonrası belli olacak.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu inceleyen adaylar, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

2022 yılına ait İstanbul'daki liselerin taban puanları...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN

LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları 23 Haziran'da adayların erişimine açıldı.