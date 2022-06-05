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LGS kaçta bitecek? 2022 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

05.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için heyecan dorukta. Emeklerin karşılığının gösterileceği bu sınavın saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Yurt genelinde gerçekleştirilecek sınava katılacak öğrenci sayısının yaklaşık 1 milyon 200 bin olduğu duyuruldu. Peki LGS kaçta bitecek? LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS kaçta bitecek? 2022 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen bir sınavdır. Önce iyi bir liseye, ardından iyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar için heyecan dorukta. Sınav, 5 Haziran 2022 sabah saatlerinde yurt genelinde başladı. Peki LGS kaçta bitecek? LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

LGS SAAT KAÇTA BİTECEK?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavda sözel oturum 09.30 itibarıyla başlamış olacak. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yanıtlayacak. 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre tanınacak.

LGS kaçta bitecek? 2022 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Saat 11.30'da geldiğinde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilere ikinci oturumda verilen süre ise 80 dakika olacak.

LGS sonav sonuçları 30 Haziran 2022'de https://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

LGS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS soru kitapçığının, sınavın sona ermesiyle birlikte MEB tarafından yayımlanacağı öngörülüyor.

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