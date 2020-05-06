HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS Kılavuzu yayımlandı: 2020 LGS’de koronavirüs önemleri nasıl olacak?

LGS Kılavuzu yayımlandı: 2020 LGS’de koronavirüs önemleri nasıl olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS 2020 ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre LGS kılavuzu güncellendi ve LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte LGS için gün sayan öğrencilerin incelemesi gereken güncel LGS kılavuzu ile LGS sonuçları açıklanma tarihi...

LGS Kılavuzu yayımlandı: 2020 LGS’de koronavirüs önemleri nasıl olacak?

Türkiye’nin dört bir köşesinde öğrenciler LGS 2020’yi bekliyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi öğrenciler için zor geçiyor. Özellikle de merkezi sınava girecek öğrenciler için durum daha da gergin. Şimdi öğrenciler yaklaşan LGS’nin koronavirüs önemleri ile nasıl uygulanacağını merak ediyorlar.

GÜNCEL LGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ LGS KILAVUZUNDAKİ GÜNCELLEMELER

  • Yayımlanan güncel LGS kılavuzunda sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarihler güncellendi. Buna göre LGS sonuçları 16 Temmuz’da ilan edilecek.

  • LGS sınav yerleri ile de ilgili önemli bir değişiklik var. 2020 LGS’de öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

  • Geçmiş sınavlarda sınava giriş belgeleri yayımlanıyor ve öğrenciler belgelerini yanlarında getiriyorlardı. Bu sene belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

  • Bunun yanında öğrencinin sınava gireceği salon, sıra numarası sınavdan 7 gün önce e-okul VBS üzerinden açıklanacak.

  • Sınava giriş ile ilgili bir diğer değişiklik ise kimlik belgeleri ile ilgili. Adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

SINAVA GİRİŞTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NASIL OLACAK?

Güncellenen LGS kılavuzunda sınava girişte uygulanacak koronavirüs önlemlerine dair bir bilgi yer almıyor. Bu bilgiler resmi olarak sınava giriş yerlerinin açıklaması ile öğrencilere e-okul VBS üzerinden açıklanacak. Tabii öncesinde alınacak önlemlerin kamuya açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendiMilli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS kılavuzuyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi

Haliç Üniversitesi küresel rekabete ilk adımını 'The' listesine attı

Haliç Üniversitesi küresel rekabete ilk adımını 'The' listesine attı

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS ve askeri öğrenci sınavıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Son dakika: YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.