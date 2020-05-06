LGS Kılavuzu yayımlandı: 2020 LGS’de koronavirüs önemleri nasıl olacak?

Türkiye’nin dört bir köşesinde öğrenciler LGS 2020’yi bekliyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi öğrenciler için zor geçiyor. Özellikle de merkezi sınava girecek öğrenciler için durum daha da gergin. Şimdi öğrenciler yaklaşan LGS’nin koronavirüs önemleri ile nasıl uygulanacağını merak ediyorlar.

YENİ LGS KILAVUZUNDAKİ GÜNCELLEMELER

Yayımlanan güncel LGS kılavuzunda sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarihler güncellendi. Buna göre LGS sonuçları 16 Temmuz’da ilan edilecek.

LGS sınav yerleri ile de ilgili önemli bir değişiklik var. 2020 LGS’de öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

Geçmiş sınavlarda sınava giriş belgeleri yayımlanıyor ve öğrenciler belgelerini yanlarında getiriyorlardı. Bu sene belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Bunun yanında öğrencinin sınava gireceği salon, sıra numarası sınavdan 7 gün önce e-okul VBS üzerinden açıklanacak.

Sınava giriş ile ilgili bir diğer değişiklik ise kimlik belgeleri ile ilgili. Adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

SINAVA GİRİŞTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NASIL OLACAK?

Güncellenen LGS kılavuzunda sınava girişte uygulanacak koronavirüs önlemlerine dair bir bilgi yer almıyor. Bu bilgiler resmi olarak sınava giriş yerlerinin açıklaması ile öğrencilere e-okul VBS üzerinden açıklanacak. Tabii öncesinde alınacak önlemlerin kamuya açıklanması bekleniyor.

