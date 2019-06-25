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LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

  MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Bu yıl ilk kez öğrencilere, tercih yapmalarında yardım sağlayacak tercih robotu da kullanıma sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak, tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Tercihlerde belirleyici olacak 2019 yılı yüzdelik dilimleri, 2018'de yapılan LGS birinci yerleştirme sonuçlarına göre hesaplanıyor.

TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bu yıl ilk kez tercih robotu da kullanıma sunuldu. E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Öğrenciler, bu robotu kullanarak, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Bakanlıkça yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her okulun tercih kodu, adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgileri yer alıyor.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

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