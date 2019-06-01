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LGS maratonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler içeride ter dökerken aileler dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.İstanbul’da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan binlerce öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullara geldi.

İstanbul’da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler içeride ter dökerken aileler dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.
İstanbul’da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan binlerce öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Saat 09.30’u gösterdiğinde ise öğrenciler LGS’nin ilk oturumuna başladı. Öğrenciler sınava girdiği esnada okul yönetimi sessizliğin sağlanması için okul bahçesindeki velileri dışarıya çıkarttı. Öğrenciler içerideki sınavda ter dökerken aileler de dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavın birinci oturumu 09.30’da başlarken ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

“Zor bir sınav olsun istiyorum”
Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ecem Çalışkan, “Birazcık gergin ve heyecanlıyım. Annem ve babamla sınava geldim. Sınava yoğun çalıştım. Güzel bir süreç yaşadım” diye konuştu.
Fatih Durmuş isimli öğrenci ise “Çok heyecanlıyım. İnşallah sınavım iyi geçer. Zor bir sınav olsun istiyorum. Ben dershaneye giderek sınava hazırlandım. Yaz dönemini çok iyi geçirdim” dedi.

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