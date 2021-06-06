LGS Matematik, Türkçe zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 LGS matematik yorumları..

Kimileri LGS sözel ve sayısal konuların kolay olduğunu ifade ederken kimileri de zor olduğunu söyledi. Twitter'da konuya ilişkin binlerce tweet atıldı. Tweetlerin arasında sınav sonrası yorum yapanlar, soruları zor bulduklarını ifade edenler ve esprili paylaşımlar da vardı.
Birçok öğrenci LGS matematik sorularının çok zor ve kafa karıştırıcı olduğuna dair paylaşım yaptı. Öte yandan öğrencilerin geri bildirimine göre, matematik sorularını belirtilen süre içerisinde çözemeyen ve yetiştiremeyenler olmuş.
Genel olarak ise öğrenciler, birinci oturum olan sözel sınavının daha kolay olduğunu ifade etti. İkinci oturum olan sayısal sınavının ise zor olduğu görüşündeler.
LGS 2021 soru ve ceva anahtarının yayınlanma tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Geçen yıl söz konusu sınav 20 Haziran'da gerçekleşmişti. Sınav soruları ve cevap anahtarı da 23 Haziran'da yayınlanmıştı. Bu yıl da 6 Haziran Pazar yapılan LGS sınavının cevap anahtarının 3 gün sonra yani 9 Haziran'da açıklanması öngörülüyor.
Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Bahsi geçen tarihte adaylar sonuçlarını https://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecek. Kontroller elektronik ortamdan yapılacak.
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