LGS Matematik, Türkçe zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 LGS matematik yorumları..

sınıf öğrencilerin dönem boyu çalıştığı ve heyecanla beklediği LGS sınavı gerçekleşti. Öğrenciler, kendilerine verilen süre boyunca soruları yanıtlamak için sınavda ellerinden geleni yaptı. Peki LGS Matematik, Türkçe zor muydu, kolay mıydı? Sınavın ardından, sınava ilişkin diğer öğrencilerin yaptığı yorumlar merak konusu oldu. Sınava giren öğrenciler tarafından Twitter'da LGS'nin zorluğu ile alakalı binlerce tweet atıldı, yorum yapıldı. İşte 2021 LGS matematik yorumları..

LGS MATEMATİK, TÜRKÇE ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Kimileri LGS sözel ve sayısal konuların kolay olduğunu ifade ederken kimileri de zor olduğunu söyledi. Twitter'da konuya ilişkin binlerce tweet atıldı. Tweetlerin arasında sınav sonrası yorum yapanlar, soruları zor bulduklarını ifade edenler ve esprili paylaşımlar da vardı.

Birçok öğrenci LGS matematik sorularının çok zor ve kafa karıştırıcı olduğuna dair paylaşım yaptı. Öte yandan öğrencilerin geri bildirimine göre, matematik sorularını belirtilen süre içerisinde çözemeyen ve yetiştiremeyenler olmuş.

Genel olarak ise öğrenciler, birinci oturum olan sözel sınavının daha kolay olduğunu ifade etti. İkinci oturum olan sayısal sınavının ise zor olduğu görüşündeler.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS 2021 soru ve ceva anahtarının yayınlanma tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Geçen yıl söz konusu sınav 20 Haziran'da gerçekleşmişti. Sınav soruları ve cevap anahtarı da 23 Haziran'da yayınlanmıştı. Bu yıl da 6 Haziran Pazar yapılan LGS sınavının cevap anahtarının 3 gün sonra yani 9 Haziran'da açıklanması öngörülüyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Bahsi geçen tarihte adaylar sonuçlarını https://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecek. Kontroller elektronik ortamdan yapılacak.



