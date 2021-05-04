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LGS Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı mı? İşte 2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları...

04.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi yani LGS sınavı kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca Mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı. Öğrenciler LGS Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı mı sorusunu merak edip araştırmaya koyulmuştu. İşte 2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları...

LGS Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı mı? İşte 2021 LGS Mayıs ayı örnek soruları...

Bu sene 6 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi yani LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığın tarafından Mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı. LGS'ye girecek öğrenciler LGS Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı mı sorusunu araştırıyordu. Peki LGS Mayıs ayı örnek soruları neler, nasıl görüntülenir?

LGS MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI 2021...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik 2018-2019 eğitim öğretim senesinden beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er olmak üzere toplamda 45 adet soru bulunuyor.

Konu ve ünitelerin işleniş sıralamasına göre bu sene boyunca yayımlanan örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adreslerinden ulaşılabiliyor.

Bu seneki sınav için örnek soru paketlerinden ilki 2 Aralık 2020, ikincisi 6 Ocak 2021, üçüncüsü 4 Şubat 2021, dördüncüsü 8 Mart 2021, beşincisi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açılmıştı. Mayıs ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı toplamda 1105'e ulaştı.

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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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