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LGS nakil sonuçları açıklandı! İşte LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Uzun süredir beklenen LGS nakil tercih sonuçları ile ilgili açıklama geldi. 10 Ağustos tarihinde açıklanmış olan tercih sonuçları sonrasında nakil işlemleri 10 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapılmıştı. MEB tarafından LGS kapsamında yerleştirmeye esas LGS nakil sonuçları açıklandı. İşte LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS nakil sonuçları açıklandı! İşte LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı!

Bir süredir Liselere Geçiş Sınavı LGS nakil sonuçları araştırılıyordu. Yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrenciler tarafından LGS nakil tercih sonuçları merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS nakil sonuçları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...

LGS nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS nakil sonuçları açıklandı mı sorusu uzun süredir merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan takvime göre 17 Ağustos tarihinde LGS nakil sonuçları açıklanacaktı. Açıklama 17 Ağustos tarihinde, sabah saatlerinde geldi. LGS nakil sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. LGS 1. nakil işlemleri yani LGS 2. tercih işlemleri 14 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanmıştı.

LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS nakil tercih sonuçları sorgulama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılabiliyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi olan meb.gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. LGS nakil sonuçları 17 Ağustos itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. Bundan sonra LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil başvuru sonuçları ise 24 Ağustos 2020’de ilan edilecek.

24 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında boş kalmış olan kontenjanlara, yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. 26 Ağustos ile 27 Ağustos arasında ise okul ve kurumlar tarafından yatılılık başvuruları alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde eğitim ve öğretim yılı açılışı gerçekleşecek.

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