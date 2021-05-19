LGS ne zaman? LGS ertelenecek mi? LGS başvuru tarihi

Bir süredir Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınav tarihinde salgın sebebiyle değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Vatandaşların sorularının cevapları ise Bakan Selçuk’un açıklamaları ile netlik kazandı. Buna göre Selçuk, LGS sınavı için bir sınav tarihi değişikliği olmadığını belirterek, sınavın 6 Haziran tarihinde yapılacağını belirtti.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu ise saat 11:30'da gerçekleşecek.
Bu yıl LGS başvuruları pandemi sebebiyle otomatik olarak yapılacak. Bakanlık, yurt içinde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencileri için merkezi başvuru yapacak ve böylece öğrencilerin sınav başvurusu yapmalarına gerek kalmayacak. Diğer yandan yurt dışında eğitim görüp, e-Okul sisteminde kaydı olmayan öğrenciler ise kılavuza göre başvuru işlemlerini yapacaklar.
LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği hakkında ise “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.” açıklamasında bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum