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LGS ne zaman? LGS’ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

02.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere giriş kapsamında yapılan LGS sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayına girilmesi ile beraber birçok öğrencinin sınav için heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir liseye gitmek için LGS sınavında ter dökecek olan öğrenciler, sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini de araştırmaya başladı.

LGS ne zaman? LGS’ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

LGS sınavına az bir zaman kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılacak olan sınav için hazırlıklarını paylaştı. 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği sınav için veliler ve öğrencilerin heyecanı sürüyor. Haziran ayında gerçekleşecek sınav için sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS merkezi sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek.
LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, LGS sayısal alanda ise 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

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LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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