LGS ne zaman saat kaçta başlayacak? 2022 LGS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

2022 LGS sınavı saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı, güzel bir lisede okuyabilmek için sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. İki oturum şeklinde yapılacak olan LGS için hazırlıklar sürmeye devam ederken, sınavın kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2022 LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran tarihinde yapılacak ve sınav iki oturum şeklinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

LGS SINAVI KAÇ SORU? SINAV NE KADAR SÜRECEK?

LGS sınavının birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

