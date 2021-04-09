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LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı indir | MEB LGS örnek soru kitapçığını yayınladı

09.04.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar için hazırlanan Nisan ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı. Sayısal ve sözel bölümlere özel olarak hazırlanan LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, ayrıntılar...

LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı indir | MEB LGS örnek soru kitapçığını yayınladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak olan sınava girecek 8'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan Nisan ayı soru kitapçığı MEB tarafından erişime açıldı. LGS sınava yönelik olarak hazırlanan sorular sayısal ve sözel bölümler için ayrı ayrı paylaşıldı. İşte, MEB LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı...

LGS NİSAN AYI SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

2021-2021 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan LGS örnek soru kitapçığı 2 Aralık 2020, 6 Ocak 2021, 4 Şubat 2021, 8 Mart 2021 tarihlerinde erişime açılmıştı. Son olarak Nisan ayı örnek soru kitapçığı da MEB sayfasında yer aldı.

LGS NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

LGS 2021 NE ZAMAN?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.

LGS SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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