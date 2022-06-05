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LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS'de baraj puanı kaç?

05.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatı için en önemli sınavlardan biri olan LGS ( Liselere Geçiş Sistemi ) bu sabah tamamlandı. İki oturumdan oluşan sınavda öğrencilere 155 dakika süre tanındı. Sınavın ardından LGS puan hesaplama araştırılmaya başlandı. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç? İşte detaylar...

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS'de baraj puanı kaç?

LGS, 5 Haziran 2022 12.50 itibarıyla sona erdi. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç? İyi bir liseye giriş yapabilmek için öğrencilerin LGS'den en az 450 puan alınması ve yüzde 2'lik dilime girmesi gerekir.Ayrıca, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler de vardır. İşte detaylar...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS'de baraj puanı kaç?

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

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