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LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Selçuk duyurdu!

03.06.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. sınıf öğrencileri "LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. LGS 6 Haziran Pazar yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 8. sınıf öğrencilerinin aklındaki soru işaretlerini, katıldığı canlı yayında sildi. İşte tüm ayrıntılar...

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Selçuk duyurdu!

Eğitim yılının sonuna gelinmesi ile milyonlarca öğrencinin sınav dönemi resmen başladı. LGS tarihi yaklaşıyor. LGS saati, liseye yerleşmek için sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS 6 Haziran Pazar yapılacak. 8. sınıf öğrencileri, koronavirüs nedeniyle bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. Peki LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Birinci oturum 6 Haziran Pazar günü 09.30’da yapılacak. İkinci oturum ise 11.30'da olacak. Öğrenciler her iki oturumda da 90 soru ile karşı karşıya olacak. Bu sorular için 155 dakika süre tanınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklama yaptı. Canlı yayında, LGS'ye girecek öğrenciler için önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk LGS'de herhangi bir değişikliğe gidilmediğini, sınavın yine iki oturum olarak gerçekleşeceğini belirtti. Bakan Selçuk, öğrencilerin 09.00'da okulda olması gerektiğinin altını çizerek sınav başlangıç saatinin 09.30 olduğunu ifade etti.

Sınav günü öğrenci velilerinin okulun bahçesinde bekleyemeyeceğini, dışarıda olacağını kaydeden Bakan Selçuk, öğrencilerin sınav giriş belgesinin yanında olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda öğrencilerin fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin yanlarında olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin sınava cep telefonu ile girmesi söz konusu değildir. Kalem, silgi, maske ve dezenfektanlar sıranın üzerinde, öğrenciler için hazır bulunacak.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, sınavda rehber öğretmenlerin görev alacağını kaydetti. Tüm öğrencilerin aklında olan, "Sınav esnasında maske takmak zorunlu mu?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, maske takma zorunluluğunun olduğunu ancak öğrencilerin ara sıra gözetim altında maskelerini çıkarabileceğini söyledi.

LGS'ye isteyen öğrenciler katılım gösterebilecek. LGS'ye katılmak zorunlu değil. Doğrudan pozitif öğrencilerin sınava özel bir yerde gireceği belirlendi. Temaslılar ise grup halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları 30 Haziran'da duyurulacak.

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