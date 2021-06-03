LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakan Selçuk duyurdu!

Eğitim yılının sonuna gelinmesi ile milyonlarca öğrencinin sınav dönemi resmen başladı. LGS tarihi yaklaşıyor. LGS saati, liseye yerleşmek için sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS 6 Haziran Pazar yapılacak. 8. sınıf öğrencileri, koronavirüs nedeniyle bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. Peki LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Birinci oturum 6 Haziran Pazar günü 09.30’da yapılacak. İkinci oturum ise 11.30'da olacak. Öğrenciler her iki oturumda da 90 soru ile karşı karşıya olacak. Bu sorular için 155 dakika süre tanınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklama yaptı. Canlı yayında, LGS'ye girecek öğrenciler için önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk LGS'de herhangi bir değişikliğe gidilmediğini, sınavın yine iki oturum olarak gerçekleşeceğini belirtti. Bakan Selçuk, öğrencilerin 09.00'da okulda olması gerektiğinin altını çizerek sınav başlangıç saatinin 09.30 olduğunu ifade etti.