LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS ne kadar sürecek?

LGS sınavıyla ilgili pek çok konu 8. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Yarın düzenlenecek olan LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. 6 Haziran 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek sınavla ilgili Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, LGS KAÇTA BİTECEK? 2021 LGS NE KADAR SÜRECEK?

Binlerce öğrencinin katılım göstereceği LGS yani Liselere Geçiş Sistemi sınavının 6 Haziran Pazar günü saat 09.30’da ilk oturumu gerçekleşecek. İkinci oturumu ise saat 11.30'da düzenlecek olan sınavda öğrenciler her iki oturumda da 90 soru ile karşı karşıya kalmış olacak. Bu sorular için öğrencilere toplamda 155 dakika süre verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok merak edilen LGS sınavına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk canlı yayında LGS sınavında herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınavın yine iki oturum şeklinde gerçekleşeceğini ifade etti. Sınava katılacak öğrencilerin saat 09.00'da okulda olması gerektiği önemle belirten Selçuk, sınav başlangıç saatinin 09.30 olduğunu hatırlattı. Öğrenci velilerinin sınav anında okulun bahçesinde bekleyemeyeceğini, dışarıda olacaklarını aktaran Bakan Selçuk, öğrencilerin sınav giriş belgelerinin de yanında olması gerektiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin geçerli ve fotoğraflı bir kimlik belgesinin yanlarında bulunması gerektiğini ifade etti.

Bakan Selçuk öğrencilerin sınava cep telefonu ile girmelerinin söz konusu olmayacağını hatırlattı. Sınav günü kalem, silgi, maske ve dezenfektanlar ise sıranın üzerinde ve öğrenciler için hazır şekilde bulundurulacak.

