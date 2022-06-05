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LGS saat kaçta başlayacak? LGS birinci ve ikinci oturum saat kaçta?

05.06.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek sınav için binlerce öğrenci erkenden uyandı. Öğrencilerin bir yılı aşkın süredir istikrarla çalıştığı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının başlamasına sayılı dakikalar kaldı. Şimdi LGS'nin saat kaçta başlayacağı ve biteceği sorgulanıyor. Peki LGS saat kaçta başlayacak? LGS birinci ve ikinci oturum saat kaçta?

LGS saat kaçta başlayacak? LGS birinci ve ikinci oturum saat kaçta?

Birçok öğrencinin ve öğrenci velisinin heyecanla beklediği LGS sınav günü geldi. Öğrenciler dakikalar içerisinde sınava girecek ve dönem boyu çalıştıkları konular hakkında bildiklerini soru kitapçığına dökecek. Peki LGS saat kaçta başlayacak? LGS birinci ve ikinci oturum saat kaçta? İşte detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Yurt genelinde gerçekleştirilen LGS sınavının birinci oturumu 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.30'da başlayacak. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Adayların eğitimlerini aldıkları okulda girdikleri LGS sınavının sonuçları ise 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarıyla ilgili adayların evlerine pozta yoluyla belge gönderilmeyecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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