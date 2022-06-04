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LGS sınav duası nasıl okunur? İşte LGS sınavına girerken okunacak başarı duası...

04.06.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi kısaltması olan LGS'nin gerçekleştirilmesine sayılı saatler kaldı. Dönem boyu derslerine çalışan öğrenciler, bildiklerini 5 Haziran Pazar gününde kağıda dökecek. Veliler ve öğrenciler LGS'ye sayılı saatler kala sınav duası araştırmasına koyuldu. Peki LGS sınav duası nasıl okunur? İşte LGS'ye girerken okunacak başarı duası...

LGS sınav duası nasıl okunur? İşte LGS sınavına girerken okunacak başarı duası...

LGS sınav duası, sınava sayılı saatler kala araştırılmaya başlandı. Bir yıldan fazla süredir LGS'de başarı elde etmek için çabalayan öğrenciler için yarın büyük gün... Peki LGS sınav duası nasıl okunur? İşte LGS'ye girerken okunacak başarı duası...

SINAVDAN ÖNCE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır.

Sınavlara girmeden evvel, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır.

LGS sınav duası nasıl okunur? İşte LGS sınavına girerken okunacak başarı duası...

İŞTE SINAVDA OKUNACAK DUALAR

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınav başladığında ise, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekir.

LGS SINAV DUASI OKUNUŞU

Sınav duasının Arapça okunuşu:

'Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.' /(İsra 80.ayet)

Sınav duasının Türkçe okunuşu:

' Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.' Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

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