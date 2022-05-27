LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milyonlarca öğrenci LGS sınav giriş belgelerinin açıklanması için gün sayıyordu. Sonunda beklenen haber geldi. LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler LGS sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr ve e okul sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte LGS sınav giriş belgelerine dair detaylı bilgiler...

LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

