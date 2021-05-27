LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? LGS ne zaman, ertelendi mi?

Liselere Geçiş Sınavı yani LGS sınavı ne zaman ve LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı soruları sınava katılım gösterecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS giriş belgesi alma işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu tarih geldi. Peki LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI? LGS SINAVI NE ZAMAN?

Liseye geçme aşamasında olan binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenecek olan LGS sınavına bir haftalık süreç kalmış durumda. Heyecanla beklenen sınavın öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalar da takip edilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin sınava katılacakları merkezleri belirten giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinden görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden duyurulacak belgeler sınav gününe dek görüntülenebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinde okul müdürlükleri tarafından alınacak ve mühürlenerek onaylanmasının ardından öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır şekilde bulundurulacaktır.