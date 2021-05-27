LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? LGS ne zaman, ertelendi mi?

Liselere Geçiş Sınavı yani LGS sınavı ne zaman ve LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı soruları sınava katılım gösterecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS giriş belgesi alma işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu tarih geldi. Peki LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Liseye geçme aşamasında olan binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenecek olan LGS sınavına bir haftalık süreç kalmış durumda. Heyecanla beklenen sınavın öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalar da takip edilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin sınava katılacakları merkezleri belirten giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinden görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden duyurulacak belgeler sınav gününe dek görüntülenebilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortam üzerinde okul müdürlükleri tarafından alınacak ve mühürlenerek onaylanmasının ardından öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır şekilde bulundurulacaktır.
LGS SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takviminde paylaşmış olduğu bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Koronavirüs pandemisini tedbirleri ile ilgili önemli bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sözel alanda toplam 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika şeklinde sürecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum