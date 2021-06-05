HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

05.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavına son bir gün kala öğrenciler "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınır? işte detaylar...

LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınavın başlamasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavda maske takmak zorunlu mu? Veliler de sınav yerine gidebilir mi? İşte detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK SİYAH MI?

Sınava geçerli kimlik belgeleri ile katılım gösterilecek. Öte yandan 15 yaşından itibaren nüfus cüzdanında ya da T.C kimlik kartında fotoğraf bulundurma şart koşulmayacak. Nüfus müdürlüklerinin verdiği fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınması mümkün olacak.

Sınav giriş belgesi E Okul VBS üzerinden alınabilir. E Okul'a gitmek için (https://e-okul.meb.gov.tr/) adresine tıklayınız.

İsteyen öğrenciler etiketi çıkarılmış pet su şişesi ile sınava girebilecek. Ek olarak, öğrenciler sınava giderken yanında iki adet kurşun kalem, iz yapmayan silgi ve kalem açacağı bulundurmalı. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasak olacak.

LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sınavda maske takma konusu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, maske takmanın zorunlu olduğunu kaydetti. Sözlerine devam eden Bakan Selçuk, öğrencilerin ara sıra maskelerini, gözetim altında olmak şartıyla, çıkarabileceğini söyledi. Sınav salonundaki sıralar sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek şekilde düzenlendi.

VELİLER DE SINAV YERİNE GİDEBİLİR Mİ?

Tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde veliler öğrencileri ile birlikte gidebilir. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallar nedeniyle velilerin okul bahçesine girmesi yasak olacak Okulun içerisinde, koridorlarda öğrencilerin maske takmak zorunlu olacak. Sınavların gerçekleşeceği okullarda gerekli hijyen tedbirleri alınmış olacak. Dezenfektanlar öğrencilerin sırasında hazır bulunacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.