LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınavın başlamasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavda maske takmak zorunlu mu? Veliler de sınav yerine gidebilir mi? İşte detaylar...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK SİYAH MI?

Sınava geçerli kimlik belgeleri ile katılım gösterilecek. Öte yandan 15 yaşından itibaren nüfus cüzdanında ya da T.C kimlik kartında fotoğraf bulundurma şart koşulmayacak. Nüfus müdürlüklerinin verdiği fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınması mümkün olacak.

Sınav giriş belgesi E Okul VBS üzerinden alınabilir. E Okul'a gitmek için (https://e-okul.meb.gov.tr/) adresine tıklayınız.

İsteyen öğrenciler etiketi çıkarılmış pet su şişesi ile sınava girebilecek. Ek olarak, öğrenciler sınava giderken yanında iki adet kurşun kalem, iz yapmayan silgi ve kalem açacağı bulundurmalı. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasak olacak.