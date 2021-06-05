LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınavın başlamasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler "LGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak, siyah mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavda maske takmak zorunlu mu? Veliler de sınav yerine gidebilir mi? İşte detaylar...
Sınava geçerli kimlik belgeleri ile katılım gösterilecek. Öte yandan 15 yaşından itibaren nüfus cüzdanında ya da T.C kimlik kartında fotoğraf bulundurma şart koşulmayacak. Nüfus müdürlüklerinin verdiği fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de öğrenciler sınava alınması mümkün olacak.
Sınav giriş belgesi E Okul VBS üzerinden alınabilir. E Okul'a gitmek için (https://e-okul.meb.gov.tr/) adresine tıklayınız.
İsteyen öğrenciler etiketi çıkarılmış pet su şişesi ile sınava girebilecek. Ek olarak, öğrenciler sınava giderken yanında iki adet kurşun kalem, iz yapmayan silgi ve kalem açacağı bulundurmalı. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasak olacak.
Sınavda maske takma konusu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, maske takmanın zorunlu olduğunu kaydetti. Sözlerine devam eden Bakan Selçuk, öğrencilerin ara sıra maskelerini, gözetim altında olmak şartıyla, çıkarabileceğini söyledi. Sınav salonundaki sıralar sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek şekilde düzenlendi.
Tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar gününde veliler öğrencileri ile birlikte gidebilir. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallar nedeniyle velilerin okul bahçesine girmesi yasak olacak Okulun içerisinde, koridorlarda öğrencilerin maske takmak zorunlu olacak. Sınavların gerçekleşeceği okullarda gerekli hijyen tedbirleri alınmış olacak. Dezenfektanlar öğrencilerin sırasında hazır bulunacak.
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