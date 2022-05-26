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LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2022, MEB ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

26.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı ve MEB'den yapılan açıklamanın detayları 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu sınav ile adaylar, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve meslek liselerine yerleşiyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı Haziran'da yapılacak. Peki LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, MEB ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2022, MEB ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınava ilişkin başvurular, Milli Eğitim Bakan tarafından 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında merkezi olarak yapılmıştı. Öğrenci ve veliler, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, MEB ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Biz de LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ile sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

LGS sınavına sayılı günler kaldı. Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin merak ettiği sınav yerleri hakkında açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre LGS giriş yerlerinin 27 Mayıs tarihi itibariyle duyurulacağı ifade edildi.

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS için başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapıldı.

LGS 5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.

75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

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