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LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı?

27.05.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenci heyecanla LGS sınavına hazırlanıyor. LGS'ye giriş belgesi alma işlemlerine ilişkin MEB'in belirttiği tarih belli oldu. Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı? İşte LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası!

LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı?

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bu esnada MEB tarafından yapılacak sınava ilişkin açıklama heyecanla beklenen konular arasında yer aldı. LGS'ye giriş belgesi alma işlemleriyle alakalı MEB'in belirttiği tarih belli oldu. Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı? İşte LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası!

LİSE GİRİŞ SINAVI SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

LGS'ye girecek öğrencilerin, sınava gireceği merkezleri belirten belgelerin ne zaman erişime açılacağı belli oldu! Öğrenciler söz konusu belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinden sınav gününe kadar olan süre içerisinde görebilirler.

Söz konusu belgeleri görüntülemek isteyen öğrenciler e-Okul VBS sistemi aracılığıyla talep edilen bilgilere ulaşabilir.

E-Okul platformuna giriş yapmak için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine tıklayınız...

Fotoğraflı giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylanacak. Bu işlemin ardından fotoğraflı giriş belgeleri, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak.

LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı?

LGS 2021 TARİHİ

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre 2021 LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgınına ilişkin aksi bir durum patlak vermediği takdirde sınav, belirtilen tarihte yapılacak.

LGS'nin birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da gerçekleştirilecek. Sözel alanda 50 soru sorulacak olan birinci oturumda öğrencilere 75 dakika tanınacak. Sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturumda ise 80 dakika süre verilecek.

LGS KONULARI

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 LGS konuları aşağıdaki gibidir.

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Söz Sanatları
Metin Türleri
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukluğu

LGS Matematik Konuları

Üslü ifadeler
Kara köklü ifadeler
Çarpanlar
Olasılık
Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
Veri Analizi
Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
Geometrik Cisimler
Eşlik ve Benzerlik
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi

LGS İnkılap Tarihi Konuları

Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Bir Destan
ATATÜRK Dönemi
ATATÜRKÇÜLÜK
Demokratikleşme
Türk Dış Politika
ATATÜRK’ ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Fen Bilgisi Konuları

İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
Genetik Kod ve DNA
Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
Biyoteknoloji ve Katılım
Basınç
Madde ve Endüstri/Doğası
Canlılar ve Yaşam
Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisi ve Yükleri

LGS İngilizce Konuları

Adventures
Friendship
Teen Life
İn the Kitchen
On the Phone
The Internet
Tourism
Chores
Science
Natural Forces

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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