LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı?

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bu esnada MEB tarafından yapılacak sınava ilişkin açıklama heyecanla beklenen konular arasında yer aldı. LGS'ye giriş belgesi alma işlemleriyle alakalı MEB'in belirttiği tarih belli oldu. Lise Giriş Sınavı sınav yerleri açıklandı mı? İşte LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! LİSE GİRİŞ SINAVI SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA SAYFASI LGS'ye girecek öğrencilerin, sınava gireceği merkezleri belirten belgelerin ne zaman erişime açılacağı belli oldu! Öğrenciler söz konusu belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinden sınav gününe kadar olan süre içerisinde görebilirler. Söz konusu belgeleri görüntülemek isteyen öğrenciler e-Okul VBS sistemi aracılığıyla talep edilen bilgilere ulaşabilir. E-Okul platformuna giriş yapmak için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine tıklayınız... Fotoğraflı giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylanacak. Bu işlemin ardından fotoğraflı giriş belgeleri, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak.

LGS 2021 TARİHİ MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre 2021 LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgınına ilişkin aksi bir durum patlak vermediği takdirde sınav, belirtilen tarihte yapılacak. LGS'nin birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da gerçekleştirilecek. Sözel alanda 50 soru sorulacak olan birinci oturumda öğrencilere 75 dakika tanınacak. Sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturumda ise 80 dakika süre verilecek. LGS KONULARI MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 LGS konuları aşağıdaki gibidir. LGS Türkçe Konuları Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Söz Sanatları

Metin Türleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozukluğu LGS Matematik Konuları Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Çarpanlar

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Veri Analizi

Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi LGS İnkılap Tarihi Konuları Milli Uyanış

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Bir Destan

ATATÜRK Dönemi

ATATÜRKÇÜLÜK

Demokratikleşme

Türk Dış Politika

ATATÜRK’ ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası