LGS 2022 sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuk olduğu bir televizyon programında konuya ilişkin konuşmuştu. Sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

LGS SINAV SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

LGS sınav sonuçları MEB sınav takvimine göre 30 Haziran 2022 (bugün) belli olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçlarının 09:00-17:00 arasında açıklanması ön görülüyor.

LGS sınavına giren kişiler sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden sorgulayacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

