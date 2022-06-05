LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları tarihi nedir? MSB açıkladı

LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sınava giren öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapıyor. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte LGS sınav sonuçları tarihi...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

