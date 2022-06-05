HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları tarihi nedir? MSB açıkladı

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları tarihi nedir? MSB açıkladı

05.06.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçları, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katıldığı sınav sonuçları için tarih verdi. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve LGS sınav sonuçları tarihi...

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları tarihi nedir? MSB açıkladı

LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sınava giren öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapıyor. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte LGS sınav sonuçları tarihi...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Adana'dan! Bir anda toprağa gömüldüGörüntüler Adana'dan! Bir anda toprağa gömüldü
Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...
Balıkesir'de korkutan deprem!Balıkesir'de korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

İlginizi Çekebilir

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.