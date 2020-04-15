LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

LGS yani sınavla öğrenci alan kurumların merkezi sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde olan öğrenciler ders çalışarak bu sene 8. sınıf müfredatından sadece ilk dönemin sorulacağı LGS'ye hazırlanıyorlar. Sınav yaklaştıkça da LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınava giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencilerin sınava gireceği yerler ne zaman açıklanacka merak ediliyor? Bilindiği gibi sınav yerleri LGS sınava giriş belgelerinin yayımlanması ile belli olacak. Koronavirüs nedeniyle sınavla ilgili yeni değişlikler olmadığı taktirde LGS sınava giriş belgeleri 28 Mayıs 2020’de yayımlanacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

SINAV BİLGİLERİNDE EKSİLİK VARSA NE YAPILMALI?

Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin bilgilerinin mutlaka güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmelisiniz.

LGS NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS merkezi sınav 7 Haziran Pazar gününe ertelendi.

