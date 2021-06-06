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LGS sınavı ne zaman bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

06.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavı 6 Haziran Pazar yapılıyor. "LGS sınavı ne zaman bitecek?" , "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

LGS sınavı ne zaman bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin yıl boyunca çalıştığı LGS sınavı bugün yapılıyor. Öğrenciler ve veliler sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınavın ne zaman biteceğini merak ediyor. LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. İlk oturumda öğrenciye sözel sorular, ikinci oturumda ise sayısal alanda sorular yöneltilecek. Öğrencilere cevaplamaları için, her soru için bir dakikadan fazla süre tanınacak. Peki LGS sınavı ne zaman bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

LGS sınavının birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erecek. Birinci oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru sorulacak ve bu soruların yanıtlanması için 75 dakika süreleri olacak.

LGS sınavının ikinci oturumunda öğrencilere sayısal alanda 40 soru sorulacak. Bu soruları yanıtlamak için öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. 11.30'da başlayan LGS ikinci oturum 12.50'de bitecek.

LGS sınavı ne zaman bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 30 Haziran 2021'dir. Bu tarihte sonuçlar https://www.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilir. Öğrencilere posta yolu ile sınav sonuç belgesinin gönderimi söz konusu değildir. Sonuçlar elektronik ortamdan kontrol edilecektir.

LGS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS 2021 soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl söz konusu sınav 20 Haziran'da yapılmış ve sınav soruları cevap anahtarı öğrencilerin kontrol etmesi için 23 Haziran'da yayınlanmıştı. Geçen yıl soru ve cevap anahtarlarının, sınavın gerçekleştiği tarihten üç gün sonra yayımlanmasından yola çıkılarak bu yıl da LGS soru ve cevap anahtarının üç gün sonra yani 9 Haziran 2021'de yayınlanması ön görülüyor.


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