Öğrencilerin yıl boyunca çalıştığı LGS sınavı bugün yapılıyor. Öğrenciler ve veliler sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sınavın ne zaman biteceğini merak ediyor. LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. İlk oturumda öğrenciye sözel sorular, ikinci oturumda ise sayısal alanda sorular yöneltilecek. Öğrencilere cevaplamaları için, her soru için bir dakikadan fazla süre tanınacak. Peki LGS sınavı ne zaman bitecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

LGS SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

LGS sınavının birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erecek. Birinci oturumda öğrencilere sözel alanda 50 soru sorulacak ve bu soruların yanıtlanması için 75 dakika süreleri olacak.

LGS sınavının ikinci oturumunda öğrencilere sayısal alanda 40 soru sorulacak. Bu soruları yanıtlamak için öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. 11.30'da başlayan LGS ikinci oturum 12.50'de bitecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 30 Haziran 2021'dir. Bu tarihte sonuçlar https://www.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilir. Öğrencilere posta yolu ile sınav sonuç belgesinin gönderimi söz konusu değildir. Sonuçlar elektronik ortamdan kontrol edilecektir.