HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi

LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi

22.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemi sonunda sınav ile öğrenci alacak olan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi merak ediliyor. LGS sınavı başvurularının başlayıp başlamadığı da merak konusu oldu. Peki LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi...

LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi

2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile beraber, en çok merak edilen konulardan biri de LGS konusu oldu. 2022 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki LGS sınavı ne zaman?

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022 tarihinde düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Özer, katılmış olduğu televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu ifade ederek "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." şeklinde konuştu.

2022 LGS'YE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

LGS'ye başvuruda aranan şartlar şöyle olacak;

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim döneminde örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimini sürdürüyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma gibi şartlar aranacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ geç başvuru ne zaman?MSÜ geç başvuru ne zaman?
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…
Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

İlginizi Çekebilir

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.