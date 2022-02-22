LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları başladı mı ve sınava kimler başvurabilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2022 yılı LGS takvimi

2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminin gelmesi ile beraber, en çok merak edilen konulardan biri de LGS konusu oldu. 2022 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki LGS sınavı ne zaman?

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022 tarihinde düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Özer, katılmış olduğu televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu ifade ederek "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." şeklinde konuştu.

2022 LGS'YE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

LGS'ye başvuruda aranan şartlar şöyle olacak;

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim döneminde örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimini sürdürüyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma gibi şartlar aranacak.

