LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Eğitim hayatına iyi bir lisede devam etmek için dönem boyunca canla başla çalışan öğrenciler, 5 Haziran 2022 Pazar sabahında LGS sınavına girmek için erkenden uyandı. Sınava yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin gireceği duyuruldu. Binlerce öğrenci ve veli için sınavdan sonraki en önemli konu ise sınav sonuç tarihi... İşte 2022 LGS sınav sonuç tarihi...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sonuçlar MEB'in, "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak. Öğrencilerin evine posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

SINAV BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

