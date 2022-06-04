LGS sınavına girerken okunması gereken dua ve zikirler! 2022 LGS sınavı için okunacak en etkili dualar...

2022 LGS sınavına saatler kala öğrencilerin heyecanı da artıyor. Adaylar yarın yani 5 Haziran 2022 Pazar günü sınava girecekler. Çalışma sürecini tamamlayan öğrenciler ve heyecanla bekleyen veliler sınav öncesi ve sınav anında okunacak duaları sorguluyor.

LGS SINAVINA GİRERKEN OKUNMASI GEREKEN DUALAR!

Sınavdan önce okunacak dualar arasında pek çok dua ve zikir bulunuyor. Sınav duası olarak bilinen en etkili dualardan biri ise şöyle:

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na büdü ve iyyâkenesta în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”.

Bu duanın sınava girmeden önce 19 defa okunması gerekiyor.

İsra suresi 80. ayet de sınava girmeden önce her gencin okuması gereken dualardan biri oluyor.

Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec’al lî min ledunke sultânen nasîra(n)

Türkçe meali: Şöyle dua et: “Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!”

Sınav duası okunuşu:



“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Duanın anlamı:



“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510)

SINAV ÖNCESİ TAVSİYE EDİLEN DUALAR SAYILARI

9999 Fetih suresi ilk Ayeti, 33 Fetih suresi, 4444 Tefriciye, 41 Yasin, 41 Kalem suresi, 41 Alak suresi, 21 Taha suresi, 70 İnşirâh.

Sınavda okunması gereken zikirler:



Ya Mukaddim, Ya Fettah, Ya Alim.

Sınava besmele çekerek başladıktan sonra şu dualar okunmalı:

Arapçası: Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Anlamı: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

Arapçası: Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım. Senin rahmetine sığınıyorum.



