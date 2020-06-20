LGS sınavında ikinci oturum başladı

Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin, birinci ve ikinci oturum arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler alındı. 45 dakikalık molanın sona ermesinin ardından öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden sınav salonlarına alındı. Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50'de tamamlanacak.

Sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkamayacak. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak. SINAV ÖNCESİ SOSYAL MESAFE KURALI LGS sınavı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında okul önünde bekleyen öğrenciler, sosyal mesafe kuralı kapsamında çizilen halkalar içerisinde durarak okula giriş için beklediler.

MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILDI

Maltepe Fındıklı İmam Hatip ortaokulunda sınava girecek öğrenciler okula alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavla ilgili tedbirler de alındı.

Okul önünde kurulan stanttan öğrenciler maske, dezenfekten ve sularını aldılar. Görevliler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarıda bulundu.

Sınava giren öğrencilerden Nisa Tamer "Çok iyi hazırlandım, biraz heyecan var. İnşallah sınavım iyi geçer diye" konuştu. Başka bir öğrenci de çok heyecanlıyım, karnıma ağrılar girdi" diye konuştu.

Avcılar'daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda da öğrenciler 08.00'dan itibaren okula gelmeye başladı. Adaylar kapıda bekletilmeden okul bahçesine geçti.

Bahçede oluşturulan hijyen koridorunda sıraya giren öğrenciler tek tek sınav binasına alındı. Öğrenciler girişte maskelerini çöpe atarak görevlilerin verdiği yeni maskelerini taktı. El dezenfektanlarını da kullanan öğrenciler, sınava girecekleri sınıflara geçtiler.

Şişli Atatürk Ortaokulu Sınav öncesinde okullara gelen görevliler stant açarak öğrencilere maske ve dezenfekten dağıtımı yaptı. Öğrenciler okul bahçelerinde bekletilmeden ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınav yerlerine alındı. 1 Milyon 600 Bin öğrencinin girdiği sınavda 353 bin 158 öğretmen ve 17 bin 990 rehber öğretmenin öğrencilere yardımcı olduğu öğrenildi.

Mert Elmas, "Her öğrencide olduğu gibi bizde de heyecan oldu. Devletin bize sağlamış olduğu uzaktan eğitimle çalışmaya gayret ettik. Yüz yüze eğitim ayrı, uzaktan eğitim ayrı. Her ikisi de farklı. Eksileri oldu. Ancak kattığı şeyler oldu. Süreç zordu ancak daha iyi hazırlandık. Güzel bir Anadolu lisesinde okumak istiyorum. Umarım hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı. Koronavirüs sürecinde annesiyle birbirlerine destek olduklarını belirten Nehir Arslan, "Evde daha iyi çalıştım. Çünkü 24 saat benimdi. Kendi planların doğrultusunda çalışabiliyorsun. Annem sağlık çalışanıydı, birbirimize destek olduk. Daha doğrusu ben ona destek oldum" dedi.

Sınava giren kızına moral vermek için hastaneden gelen sağlık çalışanı Semral Arslan, "Süreç sıkıntılı geçti. Çocuklar sürekli online durumdaydı. Öğretmenleri kesinlikle yalnız bırakmadı. Her konuda destek oldular. Her şeyiyle ilgilendiler, motive ettiler. İnşallah haklarında hayırlısı olur. Bende mesaiyi bırakıp kızıma destek olmak için geldim. Şimdi tekrar geri döneceğim. Sınav çıkışında da karşılamak için geri geleceğim" diye konuştu.