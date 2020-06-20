LGS sınavında ilk oturum sona erdi

LGS sınavında 09.30'da başlayan ilk oturum sona erdi. İlk oturumda öğrenciler, sözel bölümden sorulan sorulara yanıt verdi.

Birinci oturumun 10.45'te tamamlanmasının ardından, ikinci oturumun başlayacağı 11.30'a kadar öğrenciler 45 dakika mola verecek. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında yapılacak.

AYNI ANDA DIŞARI ÇIKARILMAYACAKLAR



Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.

SINAV ÖNCESİ SOSYAL MESAFE KURALI



LGS sınavı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında okul önünde bekleyen öğrenciler, sosyal mesafe kuralı kapsamında çizilen halkalar içerisinde durarak okula giriş için beklediler.